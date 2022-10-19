الأحساء 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، مركز جودة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة، حيث كان في استقباله رئيس المركز حسام بن فهد الدامر.واطلع سموّه على عرض مرئي يحتوي على أبرز أعمال المركز وأهدافه المستقبلية.وأكد سموّه خلال لقائه بأهالي مركز جودة، أن هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتلمّس احتياجات الأهالي، واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.// انتهى //11:57ت م0045