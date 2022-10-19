طرابلس 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأدانت ليبيا، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن قلقها إزاء سياسات توسيع المستوطنات، وهدم المباني والمنازل الفلسطينية، وتنفيذ عمليات الإغلاق، والاستمرار في بناء الجدران الفاصلة، وفرض قيود على إمكانية الوصول والتنقل.وطالبت في بيان خلال جلسة بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، تتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، السلطة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.// انتهى //12:11ت م0047