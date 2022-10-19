الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستتوّج وزارة الصحة نهاية أكتوبر الجاري خلال الحفل الختامي لمبادرة جائزة وعي 2022 في موسمها الخامس الفائزين بمسارات المبادرة الخمسة المتمثلة في الفيلم القصير، والانفوجرافيك، والتصوير الإعلاني، والموشن جرافيك، والأفكار الإبداعية، وذلك برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل.وتعد جائزة وعي 2022 البالغ قيمة جوائزها أكثر من مليون ريال إحدى المبادرات التي تقدمها وزارة الصحة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، التي تهدف لتشجيع مواطني العالم العربي على إنتاج محتوى إبداعي يُسهم في إثراء المحتوى التوعوي في المجال الصحي، وذلك تعزيزاً للعادات الصحية السليمة وتوعيةً بالمخاطر والآثار السلبية التي قد تؤثر على الصحة العامة، من خلال المشاركة في مسارات الجائزة.// انتهى //13:13ت م0073