بريدة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن مبادرة "مبدعون" تمثل فرصة مهمة لتحقيق التميز والإسهام في تحفيز الجميع والإخلاص بالعمل، وتكريم من يستحق في المناسبات الوطنية ومن بينها اليوم الوطني للمملكة.جاء ذلك خلال تكريم سمو أمير القصيم عبدالله العثيم وإبراهيم الحسني والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشايع في مكتبه بالإمارة اليوم، تقديراً لجهودهم وأدوارهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة على مستوى التميز بالعمل الاجتماعي والأداء الحكومي بالإضافة إلى التميز ببرامج المسؤولية المجتمعية.وثمّن سموه للجميع جهودهم الوطنية وعملهم المخلص لخدمة الوطن.// انتهى //13:24ت م0074