نجران 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمكتبه اليوم، رئيس جمعية "إعلاميون" الدكتور سعود بن فالح الغربي، وعدداً من أعضاء الجمعية.وبارك سموه افتتاح فرع جمعية "إعلاميون" بالمنطقة، منوهاً بدور الجمعيات المتخصصة في مختلف المجالات ومنها الدور الإعلامي في خدمة الوطن، متطلعاً إلى أن تؤدي جمعية "إعلاميون" الدور المأمول في خدمة الإعلام والإعلاميين.من جهته، أوضح الدكتور الغربي، أن فرع الجمعية في نجران يعد الفرع العاشر على مستوى مناطق المملكة، مؤكداً أن المنطقة تزخر بعدد من الإعلاميين والشباب، وستكون الجمعية مظلة رسمية وتنظيمية لعملهم وأنشطتهم وفعالياتهم، والإسهام من خلال خبراتها في تطوير الإعلاميين ونقل التجارب المهنية والوطنية للأجيال الشابة، إضافة إلى تعزيز الدور الإيجابي للإعلامي وإسهاماته التطوعية والفكرية والثقافية لخدمة وطنه ومجتمعه وزملائه أبناء مهنة الإعلام.حضر اللقاء مدير فرع جمعية إعلاميون بمنطقة نجران علي بن حمد آل شرية.// انتهى //13:27ت م0075