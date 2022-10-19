بغداد 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسقالت وزارة الخارجية العراقية إنها تتابع ردود الفعل على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات.وأكدت أن المسار الذي تم الإرتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس.وشددت على رفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، معربة عن دعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية.ودعت الخارجية العراقية إلى ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.// انتهى //13:30ت م0077