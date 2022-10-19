القاهرة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الوضع في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتشاور بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا.وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريح اليوم، إلى أن أبو الغيط أعرب عن ثقته في التعاون مع "باتيلي" لمواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها، من خلال الاتفاق على قاعدة دستورية وقانونية تُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية.// انتهى //13:31ت م0078