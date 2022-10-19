صوير 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، كلاً من مركز هديب وزلوم وطلعة عمار التابعة لمركز صوير، ضمن جولة سموّه التفقدية الدورية لمحافظات ومراكز المنطقة، والوقوف على احتياجات المواطنين فيها.واستهل سموه الجولة بتفقد مركز هديب, حيث التقى رئيس المركز شليويح بن نواف الشمري الذي أطلع سموه على سير العمل بالمركز والخدمات التي يقدمها.عقب ذلك قام سمو أمير منطقة الجوف بزيارة لمركز زلوم التقى خلالها رئيس المركز ثامر بن فيحان الجبل, مستعماً سموه لشرح مفصل عن المركز والخدمات التي يقدمها لأهالي.كما زار الأمير فيصل بن نواف مركز طلعة عمار, حيث قدم رئيس المركز مطرد بن خالد الرويلي, لسموه نبذة عن سير العمل بالمركز والخدمات التي يقدمها.وفي ختام جولة سموه التفقدية استمع إلى عدد من المقترحات التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما اللَّه - في تلمس احتياجات المواطنين كافة, منوهاً خلال جولته بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله - من رعاية واهتمام ومتابعة بالمراكز والقرى والهجر.// انتهى //13:32ت م0079