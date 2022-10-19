الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأقام مجمّع إرادة والصحة النفسية بالرياض اليوم معرضاً تثقيفياً عن أهمية مكافحة العدوى واتباع الإجراءات السليمة لجعل المنشأة بيئة صحية سليمة، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى الذي نظمته إدارة مكافحة العدوى والصحة العامة تحت شعار "سنوات من الجهد والإنجاز لمستقبل صحي آمن"وهدف المعرض إلى التعريف بالإجراءات السليمة التي يجب مراعاتها داخل المنشآت الصحية للحد من انتشار العدوى وحماية المرضى والعاملين منها، وكذلك بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة العدوى والصحة العامة ممثلة في الأقسام والوحدات التابعة لها في نشر ثقافة مكافحة العدوى والسلامة المهنية والجهود المبذولة في حماية المجمع من العدوى.من جانب آخر دشّن المجمّع حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية التي تنفذها إدارة مكافحة العدوى والصحة العامة في المجمّع بالتعاون مع قسم الباطنة والصحة المهنية، وتأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحثّ على اتباع السلوكيات السليمة، وبيان أهميته في الحدّ من الآثار المترتبة على الإصابة بالفيروس.// انتهى //13:33ت م0080