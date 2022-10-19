الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري عقب صدور الأمر الملكي بتعيينها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان.وأعرب سموه عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح فيما كلفت به، منوهًا بدور الهيئة في الشراكة مع إمارة المنطقة في تعزيز الجهود والأعمال.// انتهى //13:34ت م0082