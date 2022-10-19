الدمام 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان الرئيس التنفيذي لجمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.وثمن سمو أمير الشرقية الدور الذي تقوم بها الجمعية في تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ليخدموا أنفسهم ومجتمعهم ولتعزيز جودة حياتهم.من جانبه، نوه الأمير فيصل بن عبدالرحمن بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وتحفيزه للجمعية.// انتهى //13:36ت م0083