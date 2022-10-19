نجران 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران التقرير التعريفي عن جمعية الآثار والتاريخ بمنطقة نجران "جاتن"، تضمن رؤيتها وأهدفها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية، إضافة إلى مشروعات وبرامج الجمعية المعتمدة لعام 2022.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة, رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن هادي آل هتيلة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.واطلع سموه على الاستعدادات لإقامة مهرجان الطهي والحرفيين بالمنطقة، وملتقى "نجران تاريخ وحضارة".من جانبه أوضح آل هتيلة، أن الجمعية تسعى إلى الارتقاء بآثار وتراث منطقة نجران للإسهام في النمو السياحي والثقافي والاقتصادي بما يتواكب مع رؤية 2030، مؤكداً حرص الجمعية على الشراكات المجتمعية النوعية التي تسهم في تطوير البيئة الثقافية والتراثية، وتعزيز الحضور الثقافي للمواقع السياحية والثقافية في المنطقة، واستثمارها للإسهام في الاقتصاد الوطني.// انتهى //13:38ت م0085