الدمام 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسعقدت المجالس الطلابية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم لقاءً لاستعراض المنجزات والأهداف، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، وعدد من العمداء وأعضاء المجالس الطلابية.وأوضح الدكتور عبدالله الربيش، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لتمكين القيادة الطلابية، والالتزام بالتواصل الفعال بين الطلبة وإدارتي الكلية والجامعة، لطرح الآراء والمقترحات؛ لتحسين العملية التعليمية والأكاديمية وتطويرها، وتنمية مهارات القيادة والمسؤولية لدى الطلبة واكتشاف قدراتهم وتوجيهها التوجيه المناسب؛ للمشاركة الفعالة في صنع القرار الجامعي، الذي يسهم في بناء حياة جامعية فاعلة.وبين أن المجالس الطلابية البالغ عددها 20 مجلساً، إلى جانب المجلس الطلابي الأعلى، حققت الأهداف التي أنشئت من أجلها خلال السنوات الماضية عبر الأنشطة والبرامج والمبادرات التي شاركت فيها على الأصعدة المختلفة، مشيداً بجهود ممثلي المجالس في الكليات، وممثلي المجلس الطلابي الأعلى في الجامعة، في تعزيز قيم الجامعة ورسالتها ورؤيتها وتخريج طلبة لديهم القدرة على القيادة والمبادرة والإنجاز.من جانبها استعرضت الدكتورة أماني القرني، إنجازات المجالس الطلابية وأهدافها للعام الجامعي 1443هـ ، ومنها إيجاد حلقة وصل بين الطلبة وإدارتي الكلية والجامعة، واكتشاف قدرات الطلبة ومواهبهم وتوجيهها التوجيه المناسب، والمشاركة في تنظيم الأنشطة الطلابية الفردية والجماعية وتنسيقها وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الجامعية المتاحة، و تنمية قدرات الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة في خدمة قضايا المجتمع المحلي الفعالة في تنمية مهارات القيادة والاتصال والمسؤولية لدى الطلبة، مشيرة إلى عدد المستفيدين من المجلس الطلابي الأعلى من خلال الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي قدمها بلغ 3100 مستفيد ، وبلغ عدد المستفيدات من المجالس الطلابية للطالبات 9680 مستفيدة، وللطلاب 19878 مستفيداً.// انتهى //13:52ت م0087