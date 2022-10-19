الرباط 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسانطلقت بمدينة فاس المغربية اليوم، أعمال الدورة السنوية العادية الرابعة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بمشاركة حوالي 250 من العلماء من 34 بلداً أفريقياً، بغرض بحث وتنسيق جهود العلماء الأفارقة للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها.وتناقش الدورة التي تستمر على مدى يومين، سبل تنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي، فضلاً عن إحياء التراث الثقافي الأفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به ونشره والعمل على حفظه وصيانته.كما يسعى المشاركون في هذه الدورة إلى تنسيق جهود العلماء الأفارقة للقيام بمبادرات لتفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه أفريقيا سواءً على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد.// انتهى //14:43ت م0102