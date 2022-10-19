الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية بن باز للتنمية الأسرية بقصر الحكم اليوم، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية بن باز للتنمية الأسرية، بحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.ورحّب سموه في بداية الاجتماع بسماحة مفتي عام المملكة والحضور , منوهاً بأهداف الجمعية ودورها الاجتماعي والأسري .وجرى استعراض جداول الأعمال واجتماعات اللجنة التنفيذية واتخاذ التوصيات المقترحة حيالها.// انتهى //14:46ت م0105