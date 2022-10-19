السيح 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستنطلق بمدينة السيح الثلاثاء القادم، فعاليات "ملتقى التوظيف الأول" الذي تنظمه الكلية التطبيقية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمقر الجامعة، بالتعاون مع غرفة الخرج، وذلك بمشاركة كبرى الشركات السعودية.وأوضح عميد الكلية التطبيقية الدكتور لفاي السلمي، أن الملتقى الذي يستمر يومين، يهدف لتوفير فرص وظيفية لخريجي وخريجات الجامعة، وغيرهم من الباحثين عن العمل، ليكونوا قوى بشرية تشغل الوظائف بمهارات علمية ومهارية مقتدرة.وأبان أن الملتقى يهدف كذلك لتعميق وعي الفئات المستهدفة بمفاهيم بيئة ومجال المهنة والقيم المتصلة بأخلاقيات العمل، وإتاحة فرصة التواصل المباشر بينهم وبين الشركات والجهات المشاركة.وأشار إلى أن الملتقى يتضمن إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مركز رواد الأعمال، لتأهيل الفئات المستهدفة وصقل مهاراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل، مبيناً أن تنظيم الكلية التطبيقية لملتقى التوظيف الأول، يأتي انطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجات الجامعة، وتعزيز سبل التواصل معهم للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م وأهداف الجامعة.// انتهى //14:47ت م0106