الطائف 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واس‏ بدأت اليوم أولى جلسات ملتقى جامعة الطائف ( الطائف تاريخ وحضارة ) و سلّط الملتقى في جلسته الافتتاحية الضوء على التحالف بين ثقيف وقريش في الجاهلية وفجر الإسلام، ورحلة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- إلى الطائف، والحديث عن عكاظ ثنائية التاريخ والأدب، و المساجد المتعلقة بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم- في الطائف ونواحيها.وتناولت الدكتورة إلهام البابطين في ورقتها التي شاركت بها في الملتقى تاريخ الأحلاف القبلية بين قبيلتي ثقيف وقريش، وحللت البابطين أبرز الشروط التي اتفق عليها الطرفان، والطقوس المتبعة خلال عقد تلك الأحلاف، وأثرها على القبيلتينفيما ناقش المحور الثاني من جلسة الملتقى حديث الدكتور عبدالله الخراشي عن رحلة النبي ﷺ إلى الطائف، والتي تعد من أهم المراحل في مسيرة دعوة النبي في العهد المكي، وما رسخته هذه الرحلة من أحداث في ذاكرة الأجيال، إلا أن غموضاً وجدلاً يمكن أن يثار حول ما يكتنفها من ملابسات، خاصة فيما يتعلق منها بتفاصيل أحداثها، مما أوردته المصادر عن دوافع رحلته، وتوقيتها، وما ترتب عليها.واستهلت الجلسة الأولى بحديث للدكتورة منى المالكي، التي أوضحت أن الحضارة العربية عرفت أسواقاً كثيرة؛ إلا أن عكاظ أبرزها، فهو يأتي في زمن مقدس، ومكان قريب من مكة التي تعتبر نقطة التقاء القوافل العربية بزخمها الاقتصادي والثقافي.وتناولت تحليل العلاقة الثنائية بين التاريخ والأدب، حيث يجب استثمار هذه الثنائية لتحقيق الوجود المعاصر لسوق عكاظ واستثماره معرفياً وثقافياً في عصر المعرفة والاقتصاد الرقمي، مضيفة أن الاستثمار الاقتصادي لسوق عكاظ يرسخ الوجود المعاصر له.من جانبه أوضح دكتور فلسفة الآثار بجامعة الملك سعود، سعيد العتيبي، أن الطائف ترتبط بسيرة النبي منذ سنوات طفولته الأولى، إذ جاءت به مرضعته حليمة السعدية ليقضي طفولته في منازل قومها بني سعد في ربوع الطائف، وبعد أن بُعث برسالة الإسلام بدأ بدعوة أهل مكة، ثم توجه بالدعوة إلى بقية القبائل، وأخذ يرتاد الناس في مواسم الأسواق، مثل: سوق مجنة، وذي المجاز قرب مكة، وسوق عكاظ قرب الطائف.وأشار في ختام أولى جلسات الملتقى أنه في السنة العاشرة من البعثة توجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الإسلام، وقد اهتمت المصادر التاريخية بذكر الطرق التي سلكها النبي ﷺ، إلى الطائف، والأماكن التي مر بها.//انتهى//14:51ت م0107