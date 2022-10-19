حائل 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم ، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية ‏بالمنطقة محمد بن نوح الغويري.‏وأكد سموه أهمية الدور الذي تقدمه إدارات الأحوال المدنية لخدمة المواطنين وبدعم من ‏القيادة الحكيمة - أيدها الله - ومتابعة من سمو وزير الداخلية، مثنياً على جهود إدارة الأحوال بالمنطقة، وحاثاً على مضاعفة ‏الجهود والعمل على كل ما يخدم المواطنين في مدينة حائل والمحافظات التابعة للمنطقة.وجرى خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى، كما تسلم سموه تقرير إنجاز الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة ‏للعام المنصرم 1443هـ.// انتهى //14:59ت م0108