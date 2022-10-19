المنامة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,867.17 نقطة بارتفاع قدره 1.93 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 654.78 نقطة بارتفاع قدره 1.83 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و220 ألفاً و997 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 759 ألفاً و836 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.// انتهى //15:00ت م0110