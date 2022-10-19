الدوحة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضًا بمقدار 69.41 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفًا و652.71 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 134 مليونًا و494 ألفًا و156 سهمًا، بقيمة 406 ملايين و168 ألفًا و537.559 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13169 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، بينما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:01ت م0111