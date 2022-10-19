الدمام 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة دار "اليوم" للصحافة والطباعة والنشر الوليد آل مبارك، الذي سلّمه نسخة من كتاب "الملك السابع" الذي أصدرته الدار .ويوثّق الكتاب بتقديمٍ من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ، عبر 10 فصول، سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وأهم القرارات والأوامر التي أصدرها - أيده الله -، إلى جانب استعراض جهود المملكة في تمكين ضيوف بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.كما يسلط الكتاب الضوء على تاريخ ارتباط مدينة الدرعية بتأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، وصولاً إلى تأسيس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - للدولة السعودية الثالثة.// انتهى //15:05ت م0112