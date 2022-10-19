برلين 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الألمانية برلين اليوم، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) الدكتور سيث بيركلي.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل التصدي لانتشار الأوبئة والفيروسات والتنسيق بين الجانبين لتوفير اللقاحات اللازمة.واستعرض معاليه خلال اللقاء الجهود الصحية التي بذلتها المملكة عبر المركز لمكافحة تفشي الأوبئة والأمراض المزمنة بمختلف أنواعها في الدول ذات الاحتياج.وعبّر بيركلي عن شكره للمملكة ممثلة بالمركز لدعم جهود تحالف غافي في التصدي للأوبئة المختلفة في أنحاء العالم وبالأخص جائحة كورونا، مشيداً بتعامل المركز مع الأزمات الصحية الدولية المختلفة، ومتطلعًا إلى تطوير الشراكة بين الجانبين في مجال توفير اللقاحات وتعزيز الصحة العالمية.// انتهى //15:05ت م0113