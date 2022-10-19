المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية بمحافظة خيبر عن فتح باب القبول والتسجيل لعددٍ من برامج الدبلوم للفترة الصباحية والمسائية، ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث يبدأ التسجيل يوم الأحد القادم الموافق1444/3/27هـ،ويستمر لمدة ستة أيام عبر بوابة "قبولي" بالمؤسسة https://adm.tvtc.gov.sa/registration .وأوضح عميد الكلية سامي الرشيدي،أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، في التخصصات التالية: قسم الحاسب الآلي تخصص"تقنية الدعم الفني"، قسم الميكانيكا تخصص "تقنية الصيانة الميكانيكية.ودعا الراغبين في التقديم اختيار التخصص المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وسيتم العمل بعد انتهاء فترة التسجيل على استكمال إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول في الكلية،وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على هواتفهم المسجلة في الطلب، أو الاستعلام عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.// انتهى //15:06ت م0114