سياسي / جمهورية القُمر المتحدة تُعرب عن تضامنها مع المملكة بشأن قرار أوبك +
الأربعاء 1444/3/23 هـ الموافق 2022/10/19 م واس
جدة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واس
أعربت جمهورية القُمر المتحدة، عن تضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية في أعقاب التصريحات التي صدرت بشأن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك+".
وأكدت رئاسة جمهورية القمر المتحدة في بيان لها اليوم دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية بشأن قرار أوبك + الذي تم اتخاذه بالإجماع , داعية إلى أهمية أن تسود لغة الحوار والتشاور لأجل الوصول إلى حل يضمن الحفاظ على الأمن والتوازن الاقتصادي العالمي.
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15:07ت م
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