جدة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأعربت جمهورية القُمر المتحدة، عن تضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية في أعقاب التصريحات التي صدرت بشأن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك+".وأكدت رئاسة جمهورية القمر المتحدة في بيان لها اليوم دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية بشأن قرار أوبك + الذي تم اتخاذه بالإجماع , داعية إلى أهمية أن تسود لغة الحوار والتشاور لأجل الوصول إلى حل يضمن الحفاظ على الأمن والتوازن الاقتصادي العالمي.// انتهى //15:07ت م0115