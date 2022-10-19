جدة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها مع جمهورية الكاميرون إثر الفيضانات التي عمت شمال البلاد وتسببت في سقوط العديد من الضحايا.ونوهت المنظمة بالإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات الكاميرونية لمساعدة الضحايا والحد من الأضرار الناجمة عن هذه الفيضانات ، داعية مؤسساتها المالية ودولها الأعضاء وشركاءها الدوليين إلى دعم جهود الكاميرون الهادفة إلى التخفيف من معاناة السكان ضحايا هذه الكارثة وإعادة إعمار المناطق والمنازل التي دمرت.وأكدت مواصلة حشد طاقاتها وبذل قصارى جهدها لمساعدة الكاميرون في إغاثة ضحايا الفيضانات.// انتهى //15:15ت م0116