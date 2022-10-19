الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأعلن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ، في دورته الثانية والعشرين، التي ستقام في الرياض للمرة الأولى، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون بدء التسجيل في معرض مستقبل الإعلام (FOMEX)، الذي سيقام مصاحبًا للمهرجان في الفترة 10 - 12 نوفمبر المقبل.ودعا المهرجان الأفراد والجهات، الراغبين في الحضور والمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المعرض، للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني fomexsa.com، بدءًا من اليوم.ويعد معرض مستقبل الإعلام (فومكس)، الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، من أهم مكوّنات المهرجان، حيث تشارك فيه أكثر من 120 من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزوّدي الخدمات.ويهدف المعرض إلى تفعيل وتنشيط الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى خلق بيئة خصبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام والمحتوى محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.// انتهى //16:00ت م0129