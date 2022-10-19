مقديشو 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسقضت وحدات من الجيش الصومالي اليوم على 7 عناصر إرهابية من مليشيات الشباب في عملية عسكرية نفذتها في مناطق قرب قرية نور فنح بمحافظة هيران جنوب وسط البلاد.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن العملية العسكرية استهدفت عناصر إرهابية حاولت التسلل إلى القرى القريبة من منطقة نور فنح.وقد دعا وزير الدفاع الصومالي محمد نور جامع في وقت سابق اليوم، إلى مضاعفة القتال ضد حركة الشباب الإرهابية.// انتهى //16:14ت م0131