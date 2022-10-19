الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل في مقر الهيئة الجيومكانية اليوم , بمعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه .وناقشا مجمل مجالات التعاون بين الهيئتين على ضوء ما توصل إليه الفريق الفني المشتركفيما يتعلق بتوفير الهيئة الجيومكانية المصورات الجوية لهيئة عقارات الدولة بهدف التأكد من أحقية تملك الأراضي وتسهيل وتسريع الإجراءات في إنجاز طلبات التملك من خلال منصة إحكام.كما جرى خلال اللقاء استعراض رحلة الهيئة الجيومكانية منذو النشأة مرورًا بالمشروعات والأعمال والأنشطة والجهود المبذولة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية والخطط المستقبلية في تنظيم القطاع يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الهيئتين على توحيد الجهود الوطنية وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات الجيومكانية لتحقيق المستهدفات.يذكر أن الهيئة الجيومكانية تعمل وفق تنظيمها، على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والارتقاء به والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.// انتهى //16:17ت م0132