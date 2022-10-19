الطائف 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسقدم متحدثو ملتقى جامعة الطائف تاريخ وحضارة معلوماتٍ تاريخيةً وحضاريةً عن الطائف، في أحداث السيرة النبوية، ونماذج من الصلات العلمية بين مكة والطائف، و نماذج من الصلات العلمية بين مكة والطائف في القرن العاشر الهجري، والحديث عن مشروع الأمير محمد بن سلمان في تطوير المساجد التاريخية، و عن وادي وجّ في المصادر اللغوية والأدبية، حيث تناول المؤرخون معلومات عن الطائف وتراثها القديم الذي خلَّفته الإنسانية المتعاقبة على أرضه، وما تمتلكه من ثروات بيئية وطبيعية وقصص وأحداث ومشاهد قديمة وثرية تمتلكها الطائف على أرض الجزيرة العربية.وأكد أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية عبدالعزيز العمري،أن الطائف تعد أقرب المدن إلى مكة المكرمة، ومن أهم مدن الحجاز بعد مكة، وذات صلة مباشرة بمكة في المجالات كافة، حيث يتأثر ويؤثر كل منهما في الآخر، كما تسود العلاقات الخاصة بين سكان المدينتين من قريش وأحلافها، وثقيف وهوزان وغيرها من سكان المدينتين، وأوضح العمري أن حياة الرسول ﷺ اتصلت في بعض أحداثها بالطائف سواء قبل البعثة أم بعدها ومن ذلك، رضاعته ﷺ في بني سعد قرب الطائف، و زيارته لأسواق الطائف عكاظ وغيرها وتجارته فيها، وخبر بعثته وأخبارها لدى أهل الطائف، وعرضه ﷺ نفسه على القبائل ذات الصلة بالطائف، و معاركه ﷺ مع قريش وموقف أهل الطائف منها، ورجالات الطائف من الصحابة.واستهلت الجلسة الثانية من ملتقى الطائف تاريخ وحضارة في محورها الثاني، بحديث المهتم في التاريخ الدكتور عائض الزهراني، عن نماذج من الصلات العلمية بين مكة والطائف خلال القرن العاشر الهجري، مؤكداً أن الفكر والثقافة هي الميدان الأرحب في تكوين حضارة مدن الحجاز وخاصة مكة والطائف، حيث كانت حياة الشعوب الفكرية بهما حافلة بالصفحات المضيئة والمشرقة بالإنجازات التي تثير في النفس الشعور بالزهو والفخار، لما سطره العلماء بأحرف من نور في سفر التاريخ، موضحاً أن المدينتين ضاربتان في أعماق الزمن ولهما ماضٍ عريق، وحضارةٌ زاهية ، وأمجادٌ بالغة الأهمية.وطرح الكاتب والمؤلف التاريخي حماد السالمي بحثاً عن وادي وجّ.. في المصادر اللغوية والأدبية، حيث عرف فيها الكاتب وادي وجّ الشهير الذي يشق الطائف من جنوبه الغربي إلى شماله الشرقي، وتصب فيه مئات الأودية الصغيرة، حيث يقسم مدينة الطائف اليوم إلى قسمين شرقي وغربي، وكانت الطائف في البدء منذ ما قبل الإسلام تسمى عليه "وج" حتى أقامت ثقيف حول مدينتهم الطوف الشهير، فتحول الاسم إلى الطائف على اسم الطوف.//انتهى//16:19ت م0133