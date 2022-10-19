جيزان 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسوقعت جامعة جازان ، اتفاقية تعاون مع المجلس البريطاني بالمملكة ممثلا بمركز تسجيل واختبار آيلتس " بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق .وأوضح عميد معهد اللغة الإنجليزية بالجامعة الدكتور سامي حمدي، أن الاتفاقية تتضمن برنامج تطوير مهني لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد لتدريبهم على إستراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية، وتأهيل الطلبة لعقد اختبارات آيلتس، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف من الاتفاقية لتزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل ورفع المهارات اللغوية للطلاب ومنسوبي الجامعة في اللغة الإنجليزية . // انتهى //16:20ت م0134