الدمام 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسنظم منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف أمس، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، أمسية تناولت القراءة المعمقة للتجربة الشعرية للأديب الراحل علي الدميني، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والفنانين، وذلك على مسرح الجمعية بالدمام .وعد المشرف على المنتدى جعفر الشايب، شخصية علي الدميني شعلة لا تنطفئ وصاحب تجربة ثرية وملهمة، مؤكداً أن المنتدى يواصل جهوده في الاحتفاء بالشخصيات والرموز الوطنية البارزة.عقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن حياة الأديب "شمس ذكرى لا تغيب"، من إنتاج جمعية الثقافة والفنون بالدمام، كما كانت لمشاركة الفنان محمد عبدالباقي حضور الشعر الصامت الذي انساب إلى مسامع الحضور كموسيقى كان من شأنها إضافة اللمسة السحرية على الأمسية .وتضمنت الأمسية مقاطع شعرية للعديد من الشعراء وقصائد للدميني، وأقوال بعض الأدباء البارزين حول تجربته وتميزها بتعدد الأطياف الإبداعية في ذائقته الشعرية، وتعدد الشكل الشعري في اجتراحه التجديدي، وتعرض آخر إلى كتابه "أمام مرآة محمد العلي"، الذي عده مرجعاً عند كتابة بدايات الحداثة الأدبية والمجتمعية في السعودية، فيما استعرض أحد الشعراء عدة نماذج من المواقف التي جمعته بالشاعر الدميني، وتحدث حول البعد الوطني في تجربته الشعرية .واختتمت الأمسية بمشاركةٍ قدمتها زوجة الأديبة فوزية العويني بإلقائها قصيدةٍ من ديوانه الذي سلمها إياه كوصيةٍ أدبية ترافقها بعد رحيله، مؤكدةً مواصلة درب العطاء بإصدار ديوان مخطوط جديد للشاعر الراحل .// انتهى //16:47ت م0136