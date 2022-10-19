الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأكمل موسم الدرعية الاستعدادت لاستقبال نهائيات بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز التي ستقام في 20 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 الذي تنظمه وزارة الرياضة وذلك بعد جولات البطولة في 14 مدينة حول العالم، انطلاقاً من العاصمة القطرية الدوحة في شهر مارس الماضي إلى أن وصلت إلى جولاتها الأخيرة في الرياض.ويتنافس في الجولات النهائية نخبة من النجوم العالميين يتقدمهم الفارس البريطاني بن ماهر الفائز في 143 جولة متصدر الترتيب العام في بطولة لونجين حاليًا كما يشارك كريستيان أهلمان الذي فاز في 177 جولة وبدأ مسيرته سنة 1989، إضافة إلى بيتر ديفوس الذي فاز في 87 جولة، مع أشهر الجياد العالمية ذات التاريخ الحافل في مسيرة قفز الحواجز.كما تشهد الجولات النهائية مشاركة فرسان وفارسات سعوديين منهم عبدالرحمن الراجحي، وعبدالله شربتلي، ومشاري الحربي، وخالد المبطي وسعد العجمي. وتجسد استضافة موسم الدرعية في نسخته الثانية لهذا الحدث الرياضي الضخم الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، حيث تسعى وزارة الرياضة من خلال هذا الكرنفال العالمي المرتقب إلى استقطاب كبرى الألعاب الرياضية العالمية المختلفة، وتعزيز الفرص والبيئة الجاذبة للفعاليات، والاستثمار في القطاع، وتحقيق التميز محليًا وعالميًا، إضافة إلى رفع مستوى الحضور والتمثيل السعودي في الساحة الرياضية الدولية، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.// انتهى //16:48ت م0137