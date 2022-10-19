الجوف 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، مقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطن، لقطعهم الأشجار دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدّا أن عقوبة قطع الأشجار من المحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (40) ألف ريال لكل شجرة.وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //16:48ت م0138