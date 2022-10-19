طرابلس 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح اليوم، بالمبعوث الأممي الجديد للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.وبُحث خلال اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء الليبية سبل الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تعترض التقدم في هذا المجال، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، والمدد الزمنية التي تتطلبها كل عملية انتخابية.وجدد المبعوث الأممي استمرار دعم البعثة والمجتمع الدولي عامةً، للانتخابات الليبية.// انتهى //16:49ت م0140