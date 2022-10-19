ثقافي / الشعرية الرقمية على طاولة النقاش في الملتقى السادس لأدبي مكة
الأربعاء 1444/3/23 هـ الموافق 2022/10/19 م واس
مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واس
يطلق نادي مكة الثقافي الأدبي ملتقاه السادس الذي يحمل عنوان ( الشعرية الرقمية..مستجدات الأدب الرقمي وتحدياته )، على مدى يومي 25 ـ 26 من شهر أكتوبر الجاري .
ويناقش الملتقى ملف ( الشعرية الرقمية.. مستجدات الأدب الرقمي وتحدياته )، لأول مرة دلائل حضورها من عدمها في النتاجات الأدبية الرقمية سواء العربية منها أو غير العربية ، بمشاركة لجنة علمية من الخبراء في مجال الابداع الرقمي من داخل المملكة وخارجها .
واستقبل الملتقى أكثر من ( 60 ) بحثًا من مختلف الدول العربية وجامعاتها، رشح عنها ( 37 ) بحثًا بعد فحصها من لجنة تحكيمية من مختصّي العربية المهتمّين بالأدب الرقمي ، وقد اعتمدت اللجنة التحكيمية في التحكيم معايير علمية صممتها اللجنة العلمية للملتقى على وفق الرؤى المعهودة في التحكيم العلمي الدولي .
وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي ، المشرف العام على الملتقى الدكتور حامد بن صالح الربيعي، أنّ الملتقى سيناقش تفاصيل المحاور الخمسة المعلن عنها عبر 8 جلسات نقاشية، يطرح فيها الباحثون رؤاهم تتلوها مداخلات من الحضور، وسيكون الملتقى (عن بُعد) عبر تطبيق (الزووم) ، وستُختتم الجلسات بحلقة نقاشية يستعرض فيها 5 تجارب وشهادات لبعض رواد الأدب الرقمي العربي والمهتمين به؛ ليكون ذلك تمثيلًا عمليًا للنتاجات العربية في الإبداع الرقمي خلال السنوات السابقة .
وستكون محاضرة الافتتاح لرئيسة منظمة الأدب الرقمي العالمية البروفيسورة دينا جريجور، كما سيشهد الختام إعلان التوصيات التي تنبثق من رؤية الجهة المنظمة، واللجنة العلمية المنتخبة ، فضلًا عن النتائج التي ستخرج بها الأبحاث المشاركة .
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16:50ت م
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