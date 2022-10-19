مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسيطلق نادي مكة الثقافي الأدبي ملتقاه السادس الذي يحمل عنوان ( الشعرية الرقمية..مستجدات الأدب الرقمي وتحدياته )، على مدى يومي 25 ـ 26 من شهر أكتوبر الجاري .ويناقش الملتقى ملف ( الشعرية الرقمية.. مستجدات الأدب الرقمي وتحدياته )، لأول مرة دلائل حضورها من عدمها في النتاجات الأدبية الرقمية سواء العربية منها أو غير العربية ، بمشاركة لجنة علمية من الخبراء في مجال الابداع الرقمي من داخل المملكة وخارجها .واستقبل الملتقى أكثر من ( 60 ) بحثًا من مختلف الدول العربية وجامعاتها، رشح عنها ( 37 ) بحثًا بعد فحصها من لجنة تحكيمية من مختصّي العربية المهتمّين بالأدب الرقمي ، وقد اعتمدت اللجنة التحكيمية في التحكيم معايير علمية صممتها اللجنة العلمية للملتقى على وفق الرؤى المعهودة في التحكيم العلمي الدولي .وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي ، المشرف العام على الملتقى الدكتور حامد بن صالح الربيعي، أنّ الملتقى سيناقش تفاصيل المحاور الخمسة المعلن عنها عبر 8 جلسات نقاشية، يطرح فيها الباحثون رؤاهم تتلوها مداخلات من الحضور، وسيكون الملتقى (عن بُعد) عبر تطبيق (الزووم) ، وستُختتم الجلسات بحلقة نقاشية يستعرض فيها 5 تجارب وشهادات لبعض رواد الأدب الرقمي العربي والمهتمين به؛ ليكون ذلك تمثيلًا عمليًا للنتاجات العربية في الإبداع الرقمي خلال السنوات السابقة .وستكون محاضرة الافتتاح لرئيسة منظمة الأدب الرقمي العالمية البروفيسورة دينا جريجور، كما سيشهد الختام إعلان التوصيات التي تنبثق من رؤية الجهة المنظمة، واللجنة العلمية المنتخبة ، فضلًا عن النتائج التي ستخرج بها الأبحاث المشاركة .// انتهى //16:50ت م0141