لندن 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسكشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 10.1٪ مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة، مسجلاً بذلك أعلى نسبة له منذ أربعين عاماً.وأوضح المكتب أن هذا الارتفاع يعد زيادة طفيفة عن إحصائيات شهر أغسطس عندما كان عند 9.9٪ وأعلى بقليل من التوقعات عند 10٪، معللًا أن الارتفاع الكبير في فواتير الغاز والكهرباء خلال العام الماضي كانت السبب في هذه الزيادة.وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني دارين مورغان، أن التضخم عاد إلى المستويات التي سجلها مطلع الصيف، لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط الخام في سبتمبر.// انتهى //16:51ت م0142