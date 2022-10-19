الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية ، الملتقى الوطني الأول "للمسؤولية الاجتماعية .. والاقتصاد الأخضر" في مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية " واس" اليوم، برعاية بنك الجزيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاستدامة، تحت عنوان "الطريق إلى الحياد الكربوني" وبحضور عدد من المتخصصين والمهتمين بالمجال البيئي وعدد من طلاب الجامعات السعودية.وبدأ الملتقى بدورة تدريبية بعنوان "إعداد مستشار دولي في تطبيق الاستدامة" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية قدمها مستشار المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية علي الحربي، الذي عرف "الحياد الكربوني" بأنه خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد والتعويض عما لا يمكن التخلص منه.وبين أنه يمكن تحقيق ذلك بسبل متعددة مثل استخدام السيارات النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة بعيدًا عن التصنيع كثيف الانبعاثات، كذلك التحول إلى مصادر الكهرباء الأكثر خضرة مثل الرياح والطاقة الشمسية والتوسع في مبادرات التشجير .واستعرض الحربي تجربة بعض الشركات الوطنية التي وضعت أهداف طموحة من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني التي نجحت في مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية بتكلفة منخفضة وبكثافة انبعاثات كربونية تعد من بين الأقل على مستوى العالم.ويناقش الملتقى مبادرات مجتمعية في مجال "استدامة البيئة" وتفعيل الجهات غير الربحية في هذا المجال، والتعريف بدور الجهات العاملة والفاعلة في مجال البيئة والاستدامة والحياد الكربوني وخاصة الجهات التطوعية، إلى جانب تحقيق مزيد من التوعية والتثقيف في مجال الاستدامة البيئية ونشر هذه الثقافة على المجتمع بأنواعه، وتعريف الجيل الواعد بالاستدامة البيئية وتشجيعه على المشاركه بفعالية في "الحياد الكربوني".// انتهى //17:52ت م0154