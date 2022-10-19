الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسوقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتطوير المهني اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك على هامش أعمال "معرض شركاء نورة" المُنعقد في مركز المؤتمرات في الجامعة، لتصبح شريكاً في مبادرة "مكّن" ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني، وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ومدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في برنامج الشهادات المهنية الاحترافية التي أصدرها المركز من خلال مبادرة "مكّن" لطالبات الجامعة الملتحقين بالبرامج الأكاديمية في مجال التعليم الإلكتروني، لتمكينهن من الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية (المستوى التأسيسي) بعد تخرجهن من البرامج الأكاديمية، وتعزيز تنمية القدرات البشرية وفق متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتسارعة، والإسهام في تحسين المعارف وتطوير المهارات والقدرات لدى الطالبات، بما يحقق التميـز فـي الأداء، ورفـع الجـودة، وتعزيز الثقة في ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني.يذكر أن المركز شارك في "معرض شركاء نورة" للتعريف بالخدمات والمبادرات التي يقدمها المركز، واستعراض الجهود المبذولة لتنمية قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة وضبط جودة مخرجاته، إضافة إلى تسليط الضوء على دور المركز في الإشراف على العديد من الدراسات الدولية التي تساهم في تحديد التحديات وفرص التطوير والتحسين في سير عمل المنظومة التعليمية لا سيما في التعليم والتدريب الإلكتروني باعتباره خياراً استراتيجياً في المستقبل، كما يستعرض المركز أدواره الفاعلة في تنمية القدرات البشرية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX، والبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، ومبادرة أساس.// انتهى //18:10ت م0156