عام / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (81) مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم فحمًا محليًا بمنطقة الرياض
الأربعاء 1444/3/23 هـ الموافق 2022/10/19 م واس
الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (81) مخالفًا لنظام البيئة، (3) مواطنين، و(74) مقيمًا من الجنسية البنجلادشية، و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، لتخزينهم أكثر من (165) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في منطقة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة تخزين الفحم المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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18:12ت م
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