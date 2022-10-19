الرباط 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، عبد اللطيف لوديي، بالرباط اليوم، برئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية.وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن الجانبين تباحثا حول الروابط العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وتبادل التجارب وإقامة مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية.وأضاف البيان أن المسؤول الإماراتي التقى أيضا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال الفاروق بلخير، حيث تطرقا إلى التعاون الثنائي في الشق العملياتي، وتعزيز التدريبات العسكرية الثنائية في إطار متعدد الأطراف.// انتهى //18:12ت م0158