الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسكرمت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، في مقر الجامعة بالرياض، فريق العمل على مواءمة برنامج ماجستير العلوم في الأمن السيبراني والذي تنفذه الجامعة، حيث حصل البرنامج على اعتماد المواءمة مع إطار «سايبر-التعليم»، ضمن برامج التعليم العالي المستوفية لمعايير ومتطلبات الإطار.وأشادت الصفدي بحصول الجامعة على المواءمة مع الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني «سايبر-التعليم» من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مؤكدة حرص الجامعة على اعتماد برامجها الأكاديمية وضمان جودتها وفقًا للمعايير والأطر المعتمدة فيها، وتعمل على مراجعتها وتطويرها باستمرار لمواكبة المتغيرات المتسارعة على مستوى العالم.وتهدف الجامعة من خلال برنامج ماجستير العلوم في الأمن السيبراني إلى مواكبة احتياجات سوق العمل ورؤية المملكة 2030، وتنمية القدرات البشرية وتأهيل مختصين وخبراء لديهم المعارف والمهارات اللازمة في مجالات الأمن السيبراني.من جانبه أكد عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية المكلف ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد بن عبد الله الجبر على أن حصول الجامعة على هذا الإنجاز يدل على حرصها على تقييـم وتطويـر برامجها المتخصصة في الأمن السيبراني لتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال والموائم لبرنامج القدرات البشرية وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 واستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا.// انتهى //18:13ت م0159