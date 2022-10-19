عمّان 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسرحبت الحكومة الأردنية، اليوم، بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن قرار سابق كانت قد اتخذتُه بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وعدم نقل سفارتها إلى القدس.وثمّن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سنان المجالي، تأكيد أستراليا دعمها حل الدولتين والتزامها دعم الجهود الدولية المستهدفة التوصل لحل الدولتين، وعدم دعم أي طرح يتعارض مع ذلك أو يقوضه.وأكد السفير المجالي أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل لتحقيق السلام العادل والدائم.// انتهى //18:14ت م0160