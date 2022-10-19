الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأطلق البريد السعودي (سبل) شركة جديدة، بالتشارك مع شركة "راي الرقمية" ً بمسمى "infinite PL" بهدف إنشاء نموذج لوجستي رقمي متكامل يسهم في الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية، عن طريق توفير خدمات رقمية متطورة تواكب تطلعات السوق، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030م للمملكة .وتنطلق هذه الشراكة من الممكنات اللوجستية الطموحة المتوفرة للبريد السعودي، في ضوء رحلة التحول التي انطلق بها، بالإضافة إلى الخبرات المتوفرة لدى شركة "راي الرقمية" في تقديم خدمات احترافية وحلول ذات كفاءة عالية من مقرّها الرئيسي في المملكة.وستعمل الشركة الجديدة على تشكيل وإطلاق منصات لوجستية رقمية مبتكرة تساهم في تنمية القدرات وتعزيز المواهب، بالإضافة إلى تطوير الخدمات البريدية واللوجستية بشكل عام في المملكة من خلال توفير منتجات وحلول وخدمات رقمية متقدمة بجودة تنافسية، وبشكل يواكب متطلبات السوق واحتياجات عملائنا.كما ستعمل "Infinite PL" على تحقيق طموح الشركاء من خلال تسخير قوة التقنية في حل التحديات وتقديم أساليب عمل أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز نمو الخدمات اللوجستية والصناعات المجاورة مع الاستفادة من قدراتها المتمركزة على إدارة وتنفيذ التحول الرقمي بالارتكاز على الممكنات المتوفرة في القطاع والبيئة المحيطة، إلى جانب استشارات تطوير الأعمال عبر توظيف التقنية والمعرفة والمنهجيات اللازمة التي تساعد في تحويل الأفكار إلى ممكنات ومنتجات واقعية واعدة وذات قيمة مضافة.وتسعى الشركة إلى تبنّي النهج المرن في تطوير وإطلاق وإدارة المنتجات والخدمات، عن طريق تطويرها داخلياً أو عن طريق التعاون وبناء الشراكات مع القطاعات الناشئة، وفق قواعد راسخة، وإطلاقها لتصل إلى فئاتها المستهدفة.وجاءت هذه المبادرة الطموحة بناءً على استراتيجية واعدة رسمتها "سبل" التي تهدف إلى جعلها الذراع اللوجستي في المملكة، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي الوطني وتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء من أفراد ومؤسسات، وتعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية والقطاعات الناشئة في اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى تعزيز ربط المملكة بالعالم وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.// انتهى //18:15ت م0164