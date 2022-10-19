الدمام 23 ربيع الأول 1444هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسنظّم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي اليوم، ورشة عمل بعنوان "تهيئة إعلاميي المنطقة الشرقية للتمرين التعبوي استجابة 10"، بحضور عدد من الإعلاميين في الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام، وذلك بمقر المركز بالدمام.وسلطت الورشة الضوء على التمرين التعبوي "استجابة 10" المرتبط بتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت بالمنطقة الشرقية, كما استعرضت أحدث تقنيات وآليات السيطرة على التلوث الزيتي والتي تمتد الآن لتشمل الأقمار الصناعية والرادارات لرصد التلوث في البيئة البحرية، والدور الحيوي للشراكة الناجحة بين مختلف الجهات في السيطرة على التلوث وتجنيب الوطن والبيئة وثرواتها خسائر فادحة اجتماعياً واقتصادياً.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري، أن الورشة ترتبط بانطلاق تمرين "استجابة 10" والتي ستُنفَّذ فرضيته بالمنطقة الشرقية يوم الاثنين المقبل وتستمر يومين، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى إبراز الجهود وجاهزية القطاعات المشاركة في الفرضية، وبث رسائل إعلامية حول جاهزية المملكة الكاملة للتعامل مع الأزمات والكوارث، خاصةً البحرية والطوارئ البيئية على اختلافها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التلوث ونتائج الحوادث البيئية، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بأزمات البيئة البحرية.// انتهى //18:15ت م0165