جنيف 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أن نقص لقاحات الكوليرا أدى إلى التعليق المؤقت لإستراتيجية الجرعة المزدوجة، مع ارتفاع حالات الإصابة في أنحاء العالم.وأجبر نقص إمدادات لقاحات الكوليرا مجموعة التنسيق الدولية التي تدير إمدادات الطوارئ من اللقاحات إلى التعليق المؤقت لنظام التطعيم الفموي القياسي في حملات الاستجابة لتفشي الكوليرا المكون من جرعتين باستخدام نهج الجرعة الواحدة، وبما يسمح باستخدام الجرعات المتاحة في المزيد من البلدان.وقد أبلغت ٢٩ دولة منذ يناير من العام الجاري عن حالات إصابات بالكوليرا، بما في ذلك سوريا، وهايتي، وملاوي، التي تواجه تفشيًا كبيرًا للمرض.وأشارت المنظمة إلى أن العالم يتجه نحو فاشيات أكثر عددا وانتشارا وأكثر شدة، بسبب الفيضانات والجفاف والصراعات وتحركات السكان وعوامل أخرى تحد من الوصول إلى المياه النظيفة وتزيد من خطر تفشي الكوليرا.// انتهى //18:16ت م0166