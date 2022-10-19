الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستعرض الملتقى الوطني الأول "للمسؤولية الاجتماعية .. والاقتصاد الأخضر" اليوم، الذي ينظمه المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، بمركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية، وبرعاية بنك الجزيرة، من خلال ورشة عمل تجربة وزارة البيئة والمياه والزراعة في التطوع البيئي قدمتها مديرة إدارة التطوع في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بيان بنت سليم.وأوضحت مديرة إدارة التطوع في وزارة البيئة والمياه والزراعة ، منجزات الوزارة حيث بلغ عدد الفرص التطوعية ٦٠٠٠ فرصة، وعدد المتطوعين ٣٤،٠٠٠ متطوع، من خلال ١،٤٤٠،٠٠٠ ساعة تطوعية، إضافة إلى عدد المتطوعين المشاركين بمبادرات التشجير بلغ ٢٥،٠٠٠ متطوع، وتأسيس 4 إدارات تطوع تحت عنوان "المعيار الوطني السعودي للتطوع"، وتأسيس 124 إدارة للتطوع بالوزارة وفروعها ومنظمات القطاع غير الربحي .يشار إلى أن الملتقى يسلط الضوء على ما تقدمه المملكة للوصول للحياد الكربوني، والجهود التي يقدمها القطاع الحكومي والخاص من أجل "الحياد الكربوني" والاستدامة البيئية، وتفعيل دور جميع القطاعات وجمعها تحت سقف واحد، لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في الاستدامة البيئية.//انتهى//18:16ت م0167