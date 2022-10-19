بريدة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل , اليوم ، توقيع إتفاقيات لتجمع القصيم الصحي لتنفيذ مشاريع صحية بتكلفة تصل إلى أربعين مليون ريال ، وذلك بقاعة التأسيس بديوان إمارة المنطقة .وثمن سموه توقيع الإتفاقيات التي شملت عقد شراكة بين تجمع القصيم الصحي ومؤسسة عبدالله صالح العثيم لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية بمبلغ أكثر من 18 مليون ريال، وتوقيع اتفاقية أخرى مع المؤسسة لإنشاء مبنى للعيادات الخارجية في مستشفى المذنب بأكثر من ثمان ملايين ريال، وكذلك توقيع اتفاقية بين التجمع ورجل الأعمال عثمان الخويطر لإنشاء مبنى للغسيل الكلوي بمبلغ سبع ملايين ريال في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة، اضافة لتوقيع اتفاقية مع أسرة القاضي لتوفير جهاز الجلطات الدماغية وتجهيز الوحدة في المستشفى بمبلغ خمس ملايين ريال .وأشاد أمير القصيم بمبادرات رجال الأعمال بالمنطقة ، التي تؤكد على مسؤوليتهم الوطنية والمجتمعية تجاه أبناء الوطن ، لافتاً الى أن الدولة - أعزها الله - تؤكد على دعم برامج المسؤولية المجتمعية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ، متطلعا أن تسهم هذه المشاريع في دعم الخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمواطنين .// انتهى //18:17ت م0168