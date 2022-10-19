الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأكد اصحاب المعالي وزراء التجارة في دول مجلس التعاون على دعم جهود التكامل التجاري لتعزيز المكانة الاقتصادية بدول المجلس.جاء ذلك خلال الاجتماع الـ( 63 ) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، والذي عقد اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة معالي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية – رئيس الدورة الحالية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، -، وبحضور معالي وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومعالي وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف بدولة الكويت محمد مخلف العنزي، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، .وتم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري المتعلقة بأعمال اللجان الفنية التابعة لها، والتي تهدف إلى تعميق التكامل بين دول المجلس في مجال التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية، واتخذوا بناء على ذلك عدداً من القرارات والتي تترجم توجيهات وقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله و رعاهم-.// انتهى //19:01ت م0175