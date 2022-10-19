الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأقام الملتقى الوطني الأول "للمسؤولية الاجتماعية .. والاقتصاد الأخضر" ورشة عمل بعنوان "كيف أكون متطوعاً في البيئة" في مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية " واس" اليوم، برعاية بنك الجزيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاستدامة، تحت عنوان "الطريق إلى الحياد الكربوني"، قدمها عضو فريق إدارة التطوع والمشاركة المجتمعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ياسر الكثيري.واستعرض المهندس الكثيري، أعمال المنصة الوطنية للعمل التطوعي وهي حاضنه سعودية رائدة للعمل التطوعي تسهم في توفير بيئة محفزة وامنه وتنظم العلاقة بين الجهات للفرص التطوعية والمتطوعين.وبين أهم مميزات المنصة الوطنية للعمل التطوعي من خلال مساندة القطاعات الحكومية والقطاعات غير الربحية في المملكة عبر تسهيل فرصة استقطاب كوادر من المتطوعين وتمكينهم من ممارسة أعمالهم التطوعية في أجواء صحية وآمنة.واستعرض المهندس منجزات العمل التطوعي حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، التي تمثلت في أكثر من ١،٦ مليون متطوع، وأكثر من ٢٣ مليون ساعة تطوعية، وأكثر من ٢٥٣ ألف فرصة تطوعية، من خلال عدد من المجالات التطوع في المجال البيئي، وأبرزها غرس الأشجار والنباتات، والتوعية بالحفاظ على البيئة، وتنظيف الشواطئ، وكتابة مقال عن البيئة والمحافظة عليها، والتوعية بالحفاظ على نظافة الأماكن السياحية، والغوص وتنظيف أعماق البحار، والتطوع في تصميم إنفوجرافيك عن حماية البيئة، والتطوع في رعاية الحيوانات، والتطوع في مجال حماية الآثار، والتوعية بأهمية إعادة التدوير، والتوعية بتقليل استخدام البلاستيك.// انتهى//19:02ت م0176