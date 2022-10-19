القاهرة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في مقر السفارة اليوم، سفير سلوفينيا لدى القاهرة ساشو بودلسنيك.وهنأه السفير نقلي خلال اللقاء بمناسبة تعيينه في القاهرة، مُرَحباً به بين الأسرة الدبلوماسية في مصر.وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:16ت م0179